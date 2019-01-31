ليبيا – إلتقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا أمس الأربعاء بالسفير الأمريكي لدى ليبيا بيتر بودي.

الجانبين ناقشا بحسب المكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاف آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني وخاصة في مكافحة الإرهاب.

وأكد باشاغا على ضرورة التعاون بين البلدين ودعم وزارة الداخلية في مجالات التدريب وتأهيل العناصر الأمنية التابعة لها.

من جهته أعرب السفير الأمريكي عن ارتياحه للمجهودات المبذولة من قبل وزارة الداخلية في المحافظة على الأمن والإستقرار في ليبيا.

ويأتي ذلك خلال زيارة أجرها السفير الأمريكي أمس الأربعاء إلى مدينة مصراتة على رأس وفد رسمي حيث ضم الإجتماع آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمّد الحداد إلى جانب عدد آخر من المسؤولين العسكريين.

السفارة الأمريكية أوضحت أن المحادثات تركزت على الجهود المبذولة لضمان أن تكون المؤسسات الأمنية الليبية قادرة تماماً على توفير الأمن للشعب الليبي.

وخلال الاجتماع جدد بودي التأكيد على أنّ الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بقيام ليبيا كدولة مستقرة وموحدة قادرة على مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين.