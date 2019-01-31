ليبيا – قال المتحدث باسم الغرفة الأمنية في سبها علي الطرشاني أمس الأربعاء إن الأوضاع في سبها تحسنت كثيرا عقب دخول قوات الجيش للمدينة ، مؤكدا ًأن القوات تجد ترحيبا شعبيا كبيرا لتطهير المدينة من الإرهابيين والمجرمين والمرتزقة.

الطرشاني أكد في تصريحات خاصة لموقع “العين الاخبارية “وجود عدة تحديات تواجه المؤسسات الأمنية في سبها أبرزها التركيبة القبلية الصعبة في المدينة،موضحا وجود تحركات لحل تلك المشكلات وإنهائها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الطرشاني أن هناك تنسيقا مع قوات الجيش،لافتاً إلى أن الغرفة تتبع منطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وحول أبرز احتياجات الغرفة الأمنية المشتركة فى سبها،شدد الطرشاني أنها تحتاج إمكانيات لوجيستية وأجهزة متطورة وأسلحة، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية لم تقدم حتى الآن أى دعم وكلها وعود فقط.

وأكد المتحدث باسم الغرفة أن زيارة وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف هدفها وضع الخطوط في مسارها وتفعيل عمل الأجهزة الأمنية لأداء مهامها بشكل كامل،لافتاً إلى عدم وجود أي سيطرة للجماعات الإرهابية لكن تتبقى جيوب وخلايا جارٍ البحث عنها بواسطة أجهزة الأمن.