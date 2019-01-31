“الفيدرالي الأمريكي” يبقي على سياسته النقدية دون تغيير

“الفيدرالي الأمريكي” يبقي على سياسته النقدية دون تغيير

الولايات المتحدة – أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي “الفيدرالي الأمريكي” سياسته النقدية دون تغيير، محافظا على أسعار الفائدة ضمن نطاق 2.25 ـ 2.50 بالمائة.

وقال “الفيدرالي الأمريكي” في بيان، امس، اطلعت عليه الأناضول، إن سوق العمل واصلت تحسنها، وخلقت المزيد من الوظائف، فيما كان النشاط الاقتصادي يرتفع بمعدل قوي.

وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي، رفع “الفيدرالي الأمريكي” أسعار الفائدة الرئيسة على الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية للمرة الرابعة والأخيرة خلال 2018، مقابل 3 مرات في 2017.

وذكر البيان أن معدلات التضخم العام بالنسبة إلى البنود الأخرى غير الغذاء والطاقة، استقرت ضمن نطاق 2 بالمائة، وهو قريب من المعدل المستهدف.

وبناء على المعطيات السابقة، قررت لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأمريكي، الحفاظ على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الاتحادية دون تغيير.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار “الفيدرالي” في ديسمبر الماضي برفع أسعار الفائدة، وقال: “المشكلة الوحيدة التي يعانيها اقتصادنا هي مجلس الاحتياطي الاتحادي.. إنهم لا يشعرون بالسوق”.