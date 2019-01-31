سوريا – وزع الهلال الأحمر التركي، الخميس، طرودا غذائية على ألف و400 عائلة سورية مقيمة في مخيم “أطمة” للنازحين بمحافظة إدلب (شمال غرب)، والذي تضرر من السيول.

وقال رئيس المؤسسة في مدينة الريحانية التركية أحمد هوروز، للأناضول، إنهم مستمرون في تقديم المساعدات الإنسانية إلى العائلات السورية.

وأشار هوروز إلى أنهم وزعوا أغذية للأطفال على العائلات في المخيم المذكور الذي تضرر من السيول.

وأردف قائلا: “قدمنا مساعدات إنسانية إلى العائلات السورية المتواجدة في ولاية هطاي التركية”.

وقبل أيام، قال رئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق في تصريحات صحفية، إنهم أوصلوا مساعدات إنسانية إلى أكثر من 23 مليون شخص في تركيا ودول العالم خلال 2018.