بارما يحدد موقفه من رحيل نجمه إلى يوفنتوس

بارما يحدد موقفه من رحيل نجمه إلى يوفنتوس

ايطاليا – كشف نادي بارما، موقفه من رحيل برونو ألفيس، مدافع الفريق، إلى صفوف يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال دانييلي فاجيانو، المدير الرياضي لبارما، في تصريحات لموقع “كالتشيو ميركاتو”: “لم يحدث أي شيء فيما يخص برونو ألفيس، لم نتحدث مع أي شخص ولا حتى يوفنتوس”.

وخرجت تقارير في الساعات الماضية تشير لرغبة يوفنتوس في ضم برونو ألفيس، خاصة بعد رحيل المهدي بنعطية للدحيل القطري، وإصابة ليوناردو بونوتشي، ثم إصابة جورجيو كيليني أمس الأربعاء خلال مواجهة أتالانتا بربع نهائي كأس إيطاليا.

وأكد فوجيانو أن اللاعب سيجدد عقده مع بارما، لينفي ذلك شائعات رحيله عن الفريق.

وانضم ألفيس صاحب الـ37 عامًا إلى بارما قادمًا من جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، في الصيف الماضي، وظهر في 20 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وساعد في احتلال فريقه المركز الـ12 بالكالتشيو.

المصدر : كووورة