إسبانيا – شهدت الشهور القليلة الماضية تعرض الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونةالإسباني، للإصابة في ركبته اليسرى، وهو ما دفع اللاعب للابتعاد عن الملاعب متوجهًا إلىقطر للخضوع للعلاج، وهو ما سبب أيضًا أزمة بخط دفاع برشلونة، إذ تزامن موعد تعرضه للإصابة مع إصابة المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين.

وأمام تلك الإصابات القوية التي طالت خط دفاع برشلونة، لم تجد إدارة النادي “الكتالوني” خياراً آخر سوى التعاقد مع الكولومبي جيسون موريو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادمًا من فالنسيا.

وعلى الرغم من المشاكل الكبيرة التي عانى منها أومتيتي بركبته خلال الفترة الأخيرة ورفضه الخضوع لإحدى العمليات الجراحية، إلا أن الساعات القليلة الماضية شهدت عودة المدافع الفرنسي المتوج بالنسخة الماضية من بطولة كأس العالم التي أقيمت بروسيا إلى التدريبات.

وفي هذا السياق نشر الحساب الرسمي ل‍نادي برشلونة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” فيديو قصير لأومتيتي وهو يقوم بالتدريبات الفردية على عشب أحد ملاعب المدينة الرياضية، وهو ما يُشير إلى اقتراب عودة اللاعب للمشاركة رفقة زملائه في المباريات المقبلة.

وصحب الفيديو بيان نشره النادي على موقعه الرسمي، وجاء به: “صامويل أومتيتي يواصل العمل لعودته من آلام ومشاكل ركبته اليسرى، الفرنسى، والذي يخضع لعلاج وقائي ببرشلونة، خاض أحد التدريبات على ملعب تيتو فيلانوفا بالمدينة الرياضية”.

وتابع: “جدير بالذكر أنه في الـ 2 من كانون الاول، تم الإعلان عن مواصلة اللاعب الفرنسي في علاجه الوقائي لحل مشاكل آلام ركبته، وكان اللاعب قد سافر إلى الدوحة (قطر) حيث واصل العلاج هناك لعدة أسابيع تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي قبل عودته إلى برشلونة، وكان قد أكد أومتيتي يوم الإثنين الماضي بقاعة حفل توزيع جوائز صحيفة موندو ديبورتيفو أنه يشعر بحالة جيدة ويأمل أن يعود في أقرب وقت ممكن”.