ليبيا – طالب العضو المؤسس فى حزب العدالة والبناء والعضو السابق بالمجلس الانتقالي السابق عبدالرزاق العرادي، الخميس، جماعة الإخوان المسلمين الليبية بتطوير عملها من خلال فك أي ارتباط لها خارج ليبيا وإخراج مراجعاتها بشكل يتماشى مع التغييرات التي حدثت في البلاد.

ولفت العرادي في تصريح لشبكة الرائد الإعلامية المقربة من الحزب، أنه وفي حوار تلفزيوني قديم مع قناة “ليبيا الأحرار” بيّن أنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين دون أن يوضح كيفية وتفاصيل هذا الانتماء، قائلاً بأن إعادة بثه الآن تسبب في لغط استوجب توضيحه.

وأكد العرادي أن انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين الليبية انتماء فكري وتاريخي ولا تربطه أي علاقة تنظيمية منذ منتصف التسعينيات.

وشدد عضو المجلس الانتقالي السابق أنه في الوقت الحالي لا ينتمي لأي حزب أو تجمع سياسي أو ديني، متمنياً للجميع التوفيق من أجل خدمة البلاد.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد طالب، الأحد الماضي، خلال تقديم استقالته من جماعة الأخوان المسلمين بتنفيد المراجعات التي أُقرت من الجماعة من قبل الأمر الذي قوبل بعريضة