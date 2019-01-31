الولايات المتحدة – سلط تقرير لـ”بلومبرغ” الضوء على سوق الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط، وقالت الوكالة إن السوق، التي كانت يوما نقطة مشرقة، تواجه حالة من الركود.

وذكرت “بلومبرغ” أن واردات الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي المسال انخفضت بنسبة 37% في 2018، وترافق ذلك مع ارتفاع الطلب العالمي على هذه المادة.

ورسم التقرير مستقبلا قاتما لتجارة الغاز المسال في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن “واردات الشرق الأوسط انخفضت إلى مستوى متدن يحتاج لعقد كي ينتعش”.

وعزت الوكالة سبب انخفاض مستوردات الغاز المسال في المنطقة إلى اكتشاف حقول جديدة في مصر ودولة الإمارات المتحدة ما قلص الحاجة للغاز المستورد.

وأضافت أن مصر، التي تعد أكبر مستورد للغاز المسال في الشرق الأوسط، ستوقف هذا العام عمليات استيراد الغاز المسال، ومن المتوقع أن تستأنف تصديره وذلك بفضل ارتفاع الإنتاج في حقلها العملاق “ظهر”.

وكالات