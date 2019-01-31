الولايات المتحدة – أعلنت شركة “بوينغ” الأمريكية لصناعة الطائرات، امس تجاوز إيراداتها في 2018 حاجز الـ 100 مليار دولار، وذلك لأول مرة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن إيراداتها بلغت 101.1 مليار دولار في 2018، مقابل نحو 94 مليارا في 2017، أي بزيادة بلغت نحو 8 بالمئة.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت إيرادات الشركة 14 بالمائة، لتصل إلى 28.341 مليار دولار في الربع الرابع من 2018، مقابل 24.770 مليارا في الفترة ذاتها من 2017.

وأرجعت الشركة زيادة الإيرادات الفصلية والسنوية إلى ارتفاع عمليات تسليم طائرات تجارية بموجب صفقات مختلفة.

وتتوقع الشركة تسليم 895 إلى 905 طائرات تجارية في 2019، مقارنة بـ 806 طائرات في 2018، وأن تراوح الإيرادات بين 109.5 و111.5 مليار دولار في 2019.