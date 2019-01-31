ليبيا – أكد عضو المجلس البلدي تاورغاء عبد النبي بوعرابة على أن الجهات الخدمية في المدينة تعمل ببطئ لكن الإجراءات مازالت مستمرة حيث تم استلام أوراق التعاقد بخصوص المركز الصحي صلاح الدين والمركز التابع للأمراض السارية في تاورغاء.

بوعرابة أبدى خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد سعي المجلس البلدي على أن تكمل وزارة الصحة عملها للتعاقد من أجل صيانة المستشفى العام الموجود في تاورغاء.

وأشار إلى أنه لا علم له باللقاء الذي جمع المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته مع ممثلين من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني في المدينة،

وفيما يتعلق بالخطوات الفعلية بخصوص تجهيز مراكز الشرطة في تاورغاء لفت إلى أن إفتتاح مركز شرطة تاورغاء يدل على أن الامن موجود في المدينة فمن المزمع إفتتاح المركز يوم السبت القادم وبالفعل تمت دعوة النشطاء وغيرهم لحضور حفل الإفتتاح الذي يمثل رمزية بعودة دخول الامن وأهالي تاورغاء.

كما شدد على أن العمل والإنجاز يحدث كل يوم في سبيل إنجاح مشروع المصالحة ليكون بادرة خير بعام 2019 خاصة بعد عودة أهالي تاورغاء عام 2018 دون أي خروقات أمنية، معولين على الأمن والسلم المجتمعي بين تاورغاء ومصراته وكل الليبيين.

ووصف الإعمار في تاورغاء بأنه تحدي مع الزمن في ظل وجود إرادة حقيقية من أهالي تاورغاء بالعودة للمدينة وبالأخص القاطنين فيها لأنهم يتحدون الصعاب التي تواجههم بدون وجود البنية التحتية.

بوعرابة إعتبر أن إفتتاح مركز الكهرباء في تاورغاء وصيانة كل القطاعات بالمدينة تعد إنجازات إيجابية وتدعو إلى الاستقرار ودليل على وجود عمل حقيقي في تاورغاء.