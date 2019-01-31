واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن المباحثات التجارية بين بلاده والصين “تسير بشكل جيد ونية طيبة وروح عالية بين الجانبين”.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لـ “ترامب” على تويتر، ذكر فيها أن كبار المفاوضين التجاريين الصينيين، بدأوا اجتماعا في الولايات المتحدة مع نظرائهم الأمريكيين.

ومنذ الأربعاء، بدأ مسؤولون صينيون مباحثات تجارية مع نظرائهم في الولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق ينهي بشكل كامل الحرب التجارية بين البلدين.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “الاجتماعات تسير على ما يرام (..) الصين لا تريد زيادة في التعريفات الجمركية، وتشعر بأنها ستحقق نتائج أفضل بكثير إذا أبرمت صفقة، إنهم محقون”.

ولفت إلى أن واشنطن وبكين تحاولان القيام بصفقة كاملة، وأضاف مبينا: “لن يتركوا أي شيء دون حل على الطاولة.. تتم مناقشة جميع المشاكل، وسيتم حلها”.

ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصادين (الولايات المتحدة والصين) منذ مارس / آذار 2018، وارتفعت حدتها في يونيو / حزيران الماضي.

إلا أن الحرب بينهما هدأت قليلا منذ ديسمبر / كانون الأول الماضي بإعلانهما هدنة لمدة 90 يوما، تتخللها مفاوضات مشتركة للتوصل إلى أرضية مناسبة للمبادلات التجارية.