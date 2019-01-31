تركيا – سلمت تركيا للأردن، الخميس، دعوة للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية، المقرر إقامته بإسطنبول، على مدار أربعة أيام، في الفترة ما بين نهاية أبريل/ نيسان ومطلع مايو/ أيار 2019.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها السفير التركي لدى عمان مراد قرة غوز، والملحق العسكري لدى السفارة العقيد بولنت أكتشاي، إضافة إلى المستشار أوركون أرسوي، لقائد سلاح الجو الملكي اللواء يوسف الحنيطي.

جاء ذلك في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقالت السفارة التركية بعمان، إنه جرى خلال الزيارة “الإشارة للعلاقات المثالية بين القوات المسلحة التركية والأردنية”.

ولفت اللواء الحنيطي، إلى أن “التعاون بين القوات الجوية للبلدين له تأثير إيجابي على العلاقات الثنائية والمنطقة”.

كما أعرب عن “اعتقاده بأن هذه العلاقات سوف تتطور مع الاتصالات المتبادلة، ومشاريع التعاون المشتركة في الفترة المقبلة”.

من جهته، وصف قرة غوز، العلاقات بين القوات المسلحة التركية والأردنية بـ “البناءة”.

وأشاد “بمهنية” سلاح الجو الأردني.

وأشار إلى أن “القوات الجوية التركية والأردنية تواجهان تحديات مشتركة”.

وقدم السفير التركي، خلال اللقاء، رسالة القائد العام للقوات الجوية التركية الجنرال حسن كوتشوكيوز، بدعوة نظيره الأردني، للمعرض الدولي الرابع عشر للصناعات الدفاعية “IDEF 2019″، الذي سيعقد في إسطنبول بين 30 أبريل و3 مايو 2019.