لبنان – استبعد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط أن يشكل رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري الحكومة في الأيام المقبلة رغم إعلانه الأسبوع الحالي، “أسبوع حسم لتشكيل الحكومة”.

وقال جنبلاط في حديث لصحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية: “فرصة تشكيل الحريري للحكومة قريبا، ضئيلة، ما لم يسحب أرنبا من قبعته”.

وتابع: “طلب مني مؤخرا تقديم تنازلات ورفضت ذلك بلطف”.

ولفت جنبلاط إلى أنه لن يتنازل عن وزارتي الصناعة والتربية الموعود بهما حزبه، وأضاف: “على المستوى الشخصي، ليس لدي أي مشكلة مع الحريري. أما على المستوى السياسي، فهناك اختلافات جوهرية بيننا، لاسيما في ما يتعلق بموضوع الخصخصة. الحكومة تدفع ثمنا باهظا لشركات خاصة لكي تعمل في مصفاة طرابلس ومحطة كهرباء دير العمار”.

وكان الحريري قد عبّر الثلاثاء عن تفاؤله الحذر في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع سيكون “أسبوع الحسم”.

المصدر: وكالات