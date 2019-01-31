ليبيا – أكد المنسق العام لحراك غضب فزان بشير الشيخ أمس الأربعاء إنهم لازالوا وإلى الآن يمتلكون التأثير على الأرض نتيجة لاستمرار دعم القبائل والبلديات في الجنوب.

الشيخ تحدث في مقابلة حصرية مع وكالة “نوفا” عن التغييرات التي نجح الحراك في تحقيقها في الفترة الماضية والتي جعلت الوضع في فزان يتحسن إضافة إلى الوضع في حقل الشرارة النفطي.

وقال الشيخ إن الحراك شكل من مجموعة من الأشخاص من مناطق مختلفة جنوب البلاد،معتبراً خطوة تشكيل غضب فزان جاءت بعد تفاقم الوضع في مناطق الجنوب فالدولة لا تعترف إلا بالابتزاز فبعد الاحتجاجات السابقة والتي لم يلتفت لها أحد قررنا إغلاق حقل الشرارة، على حد قوله.

وعن الدعم المقدم إلى الحراك في الوقت الحالي،ذكر الشيخ إن حراكهم لايزال يلقى الدعم من جميع المكونات في الجنوب.

وأعتقد الشيخ أن النجاح الذي حققه الحراك من خلال توفير الوقود والغاز إضافة إلى السيولة النقدية جعل الحراك يحظى بدعم كبير على عكس ما يتوقع البعض.

المنسق العام لحراك غضب فزان يرى أن هذا الدعم لا يقتصر على القبائل التي ينتمي إلى إحداها بل يمتد ليصل إلى عمداء البلديات وأعضاء مجلس النواب والقوى السياسية والأهالي في كافة مدن وقرى الجنوب.

وحول تغير الأوضاع في المنطقة مع دخول قوات القيادة العامة للسيطرة على الجنوب، أكد الشيخ أن هذه التحركات لا تتعارض مع أهداف الحراك رغم أن سلاحهم الأهم للضغط على الحكومة “حقول النفط “هي هدف شبه معلن لقوات الجيش الفترة المقبلة.

ويضيف بشير بالقول :”طالبنا منذ البداية بتأمين المواطنين وفرض القانون في فزان وإلى الآن نحن لا نرفض اي قوات قادمة لتأمين المنطقة سواء من الشرق او الغرب”.

ويركز المنسق العام للحراك حديثه على إنعدام التنمية والتي يرها أحد الأسباب الرئيسية في انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية في المنطقة ويمضي قائلا: ” كما يعلم الجميع فإن انعدام التنمية جعل البعض ينخرط في تهريب البشر والجريمة ونحن أنفسنا نعاني من هذه الظاهرة وتداعياتها المقلقة على المنطقة”.

وأكد المنسق استعدادهم للمساعدة في تهيئة الوضع لمكافحة الهجرة،مطالباً الحكومة بتقديم الدعم اللازم للقيام بذلك.

المنسق العام لحراك غضب فزان يرى أن من يتحمل مسؤولية استمرار إغلاق حقل الشرارة هو رئيس مؤسسة النفط الوطنية مصطفى صنع الله الذي أعلن حالة القوة القاهرة بالخصوص،موضحاً:” نحن رفعنا أيدينا عن الحقل منذ 19 ديسمبر بعد الاتفاق مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الذي وعد بتنفيد مطالبنا وإن من يقفل حقل الشرارة اليوم هو صنع الله وليس الحراك”.

وفي هذا الصدد، شدد بشير الشيخ على عزم الحراك على تنظيم لقاء شعبي كبير خلال الفترة المقبلة يجمع بين الشباب وبين الأعيان في الجنوب في تظافر مهم بين الأجيال والذي سوف تحضره كافة القوى الوطنية من مختلف مكونات الجنوب ومن مختلف مناطقه حيث سينتقل الحراك في بلورة رسائله للحكومة من المواجهة إلى التشاور وأنهم على استعداد للعودة للمواجهة في حالة خذلان الحكومة لما سوف تركز بشأنه مخرجات هذا اللقاء.

وأكد بشير الشيخ أن الوعود التي قدمها فايز السراج والتي من بينها مليار دينار للتنمية المكانية في الجنوب لا تتحقق إلا ببطءحيث يجب ان تستمع الحكومة إلى احتياجات الجنوب الملحة وأن تكون المشاريع المقترحة لهذه الميزانية إستجابة لانتظارات الناس،على حد تعبيره.

المنسق العام لحراك “غضب فزان” أشاد بمساعي الحكومة الإيطالية لدعم الجنوب ورعايتها لبعض اتفاقيات المصالحة الوطنية في المنطقة وذلك رغم تأخر المنجز من الوعود المتعلقة بجبر الضرر ومشاريع التنمية،مشدداً بالخصوص على أهمية أن يتم العمل في الجنوب من خلال شركاء حقيقين على الأرض وعدم اختيار الأشخاص الخطأ.