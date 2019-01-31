إسبانيا – حسم إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، الجدل حول مستقبله مع البارسا، في ظل التقارير التي تتحدث عن إمكانية رحيله عقب الموسم الجاري، وسط اهتمام سان جيرمان وتشيلسي بضمه.

وقال راكيتيتش في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “منذ وجودي هنا لا أعلم كم عدد المرات التي تم فيها الحديث عن رحيلي، شعوري جيد جدا هنا، وأنا سعيد للغاية”.

وتابع: “أتمنى من الجماهير، الرئيس، وزملائي بالإضافة لطاقم التدريب أن يكونوا سعداء بذلك، أتمنى البقاء هنا طويلا، لأني مرتاح في برشلونة، وحاولت الإشارة بذلك لرئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، مؤخرا وأتمنى أن ينتبه لذلك”.

وتأهل برشلونة أمس لنصف نهائي كأس الملك، على حساب إشبيلية، بالفوز عليه بنتيجة 6ـ 1 في إياب الدور ربع النهائي، بعدما خسر ذهابا 2 ـ0.

وعن ذلك قال نجم البارسا: “نحن نستحق الفوز بهذه الطريقة، لعبنا مباراة رائعة، واستمتعنا بكل دقيقة، نتطلع إلى المزيد في الكأس، ونحن الآن في نصف النهائي”.

وحول تسجيله لهدف في مواجهة الأمس، تابع: “لا أسجل الأهداف كثيرا، وعندما يحدث ذلك أمام إشبيلية (فريقه السابق) يكون الأمر سيئا بالنسبة لي، لدي الكثير من الاحترام له، وهذا الأمر يؤلمني قليلا، ولكني هنا في برشلونة لمساعدة زملائي”.

واختتم بالحديث عن الموسم الحالي قائلا: “نهاية الموسم لا تزال بعيدة، نريد الاستمتاع بكل مباراة والتحسن، هناك بعض الأوقات تكون عصيبة، لكن علينا أن نكون معا، نريد الذهاب بعيدا في كل البطولات، ميسي قال في بداية الموسم إن هدفنا هو دوري الأبطال، ونحن الآن في طريقنا الصحيح بكل البطولات”.

المصدر : كووورة