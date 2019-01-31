ليبيا – أعلن السفير الإيطالي جوزيبي بيروني اليوم الخميس إنتهاء عمله كسفير لدى ليبيا.

بيروني قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر “:إن اليوم أخر يوم لي كسفير في طرابلس لقد كانت تجربة غير اعتيادية ومكثفة”.

وأعرب السفير السابق عن تمنيه لكل الليبيين بالنجاح في سعيهم من أجل السلام والإزدهار ، شاكراً بلاده على منحه ما وصفها بـ” الفرصة” للعمل في مثل هذا المكان المميز وفي مثل هذه الفترة الحاسمة.

السفير السابق أضاف :”كلي ثقة بأن ماهو اتٍ لليبيا سيكون الأجمل و الأروع”.

يشار إلى أن بيروني قد غادر طرابلس بعد إحتجاجات واسعة في عدة مدن ليبية على تصريحاته بشأن رفض بلاده لإجراء الانتخابات في ليبيا بأي ثمن وأي تكلفة ، لتعيد إيطاليا تكليف سفيرها السابق في طرابلس جوزيبي بوتشينو غريمالدي خلفاً لبيروني .