فرنسا – قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التحرك في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، لإبرام صفقة من العيار الثقيل.

وبحسب صحيفتي “مترو” و”Suddeutche Zeitung”، فإن سان جيرمان تقدم بعرض رسمي، لضم الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب آرسنال الإنجليزي.

ويأمل النادي الباريسي في إقناع نظيره اللندني بالتخلي عن أوزيل قبل نهاية الميركاتو الشتوي، لتعويض البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وتأكد غياب نيمار لفترة طويلة عن الملاعب، بعدما أعلن النادي الفرنسي ابتعاده لفترة لا تقل عن 10 أسابيع، بسبب الإصابة.

وعرض سان جيرمان على آرسنال تحمل راتب أوزيل بالكامل، لكن اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، رفض الخروج على سبيل الإعارة.

ويعاني أوزيل من قلة مشاركاته تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، الذي لا يعول عليه كثيرًا كعنصر أساسي في تشكيلة الفريق اللندني هذا الموسم.

المصدر : كووورة