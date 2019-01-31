إسبانيا – استقر الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، على استبعاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، من مباراة جيرونا المقرر لها مساء اليوم، الخميس، على ملعب “مونتليفي”، في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة “ماركا”، أن سولاري سيبعد مودريتش عن رحلة جيرونا، من أجل إراحته، قبل الدخول في المرحلة المقبلة التي ستشهد العديد من المباريات المهمة.

كما ينوي المدرب استبعاد أودريوزولا، والوافد الجديد إبراهيم دياز، بسبب عدم تأقلمه مع الفريق الملكي حتى الآن منذ انضمامه من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بجانب ماريانو دياز، لأسباب فنية.

وسيتواجد كريم بنزيما في قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا، لكن سولاري لم يستقر حتى الآن على الدفع باللاعب الفرنسي، كأساسي أم بديل في المباراة، بينما ستبعد الإصابة فاييخو عن القائمة.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 4-2 على ملعب “سانتياجو بيرنابيو”.

المصدر : كووورة