ليبيا – ” دايفت رازمادزه ” شاب جورجي يبلغ من العمر 23 عاماً هو نجل صاحب الصورة الشهيرة التي هزت العالم والتقطت له عام 2008 وهو يمسك بأحد أقاربه القتلى خلال الحرب بين جورجيا وروسيا والتي حصدت حياة الكثير من الأبرياء .

اليوم الأربعاء أوصت جورجيا رعاياها بعدم السفر إلى ليبيا بعد حادثة وفاة مواطنها هذا فى مصراتة ، وعلى إثره بحثت صحيفة المرصد خلف أثر هذا الشاب وحياته حتى لقي حتفه مؤخراً فى مكان لم يظن بأنه ربما سيُقتل فيه يوماً ما بعد نجاته من الحرب الجورجية المدمرة .

من خلال البحث ، فقد إنتقلت والدة ” دايفت ” الى الجزء التركي من قبرص بسبب ظروف العيش الصعبة في بلادها بعد الحرب وعاش معها نجلها ، بينما توفي والده عام 2014 في قرية كاراليتي الجورجية .

الصور الشهيرة لوالد الشاب الضحية :

دايفت وبحسب المعلومات يعمل مؤخراً كبحار على متن سفينة تركية وسبق أن تحصل على دورة تدريبية في البحرية ، كانت رحلته الأخيرة في حياته هي التي إختفى فيها عن الأنظار في ليل السابع من يناير 2019 عندما كانت السفينة راسية في ميناء مصراتة غربي البلاد .

في الرابع عشر من يناير أبلغت الشركة عائلة دايفت بإختفائه الى أن أعلنت وكالة النقل البحري في جورجيا في الحادي والعشرين من هذا الشهر ، أن جثة دايفت وجدت في البحر وتأكدت من وفاته .

الخارجية الجورجية ووفقاً لبيان لها ترجمته المرصد قالت إنها تنتظر التشريح ونتائج التحقيقات من قبل السلطات في ليبيا في انتظار أن تتسلم لاحقاً جثة دايفت لنقلها بعد ذلك الى جورجيا .

وأكدت جورجيا عدم معرفتها حتى الآن سبب الوفاة لكنها تلقت معلومات من مكتب النائب العام الليبي فى طرابلس بأن جثة ” دايفت ” تخضع للفحص والتشريح وإن العملية يمكن أن تستغرق عدة أيام .

وعلى خلفية هذه الحادثة حذرت وزارة الخارجية الجورجية مواطنيها من السفر الى ليبيا براً وبحراً وجواً بسبب تدهور الوضع الأمني كما حذرت رعاياها المقيمين على الأراضي الليبية وقالت بأنها لن تستطيع أن تقدم لهم المساعدة .

وفي مداخلة تلفزيونية تابعتها المرصد عبر القناة التاسعة الجورجية ، كشفت والدة ” دافيت “ بأن إبنها أراد أن يترك العمل في السفينة وأخبرها بأنه لا يريد مواصلة العمل بعد شهر ونصف من التحاقه بطاقمها بسبب الوضع الذي لا يطاق كما أخبر بذلك والدته في آخر تواصل معها قبل اختفائه بيوم واحد .

وبحسب المعلومات الشخصية المتعلقة بالبحار الجورجي الشاب فإنه يعيش مع والدته في الجزء التركي من قبرص منذ سنوات لظروف تتعلق بالمعيشة الصعبة بعد الحرب في بلادهم فيما بدت والدته منهارة من خلال إستضافتها فى القناة .

السلطات الجورجية تنتظر حتى ساعة نشر هذا التقرير إنتهاء التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادثة وإستلام جثة مواطنها ” دايفت” لتبقى الأيام القادمة مفتوحة على إحتمالات عدة حول هذه الحادثة وخلفياتها وعن ما إذا كانت حادثاً مدبراً تورط فيه طرف ليبي أو من طرف طاقم السفينة أو غير ذلك .

المرصد – خاص