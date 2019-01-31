ليبيا – بحث وكيل عام وزارة الصحة المكلف بالحكومة المؤقتة سعد عقوب مع مدراء إدارات الخدمات الصحية ومكاتب الرعاية الصحية الاولية بالبلديات تنفيذ خطة عام 2019 للرعاية الصحية الأولية.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة جملة من المواضيع كان أهمها إعلان عام 2019 عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد ووضع الخطط الكفيلة لتنفيذها وفقا لإستراتيجية ورؤية وأهداف الوزارة.

وشدد عقوب على الدور المناط بمدراء الخدمات الصحية ومسؤولي الرعاية الصحية الأولية بالمناطق والبلديات في تنفيذ سياسة الوزارة الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الطبية الأساسية من خلال عدة تدابير منها تنفيذ الخطه الاستراتيجية فضلا عن تعزيز الخدمات الصحية الأولية من خلال متابعة تطوير العمل بالمرافق الصحة الأولية بهدف تحسين الاستقبال والتكفل الملائم بمستعملي هذه الخدمات.

وأكد عقوب على أن الوزارة بلورت مشروعاً متكاملاً لبناء الرعاية الصحية الأولية وإعادة ترتيب الهرم وفقا للنظام الصحي حيث تهدف الرعاية الصحية الأولية الى تقديم الخدمات الطبية والصحية الشاملة والمتكاملة بمستوى راق سواء من الناحية الوقائية أو العلاجية والهادفة إلى رفع المستوى الصحي بالمجتمع في إطار بيئة صحية يعيش فيها الجميع بحيث تكون هذه الخدمات خط الدفاع الأول للمرضى وقاعدة عريضة تقدم الدعم والمساندة للمستشفيات بالدولة كما تضمن تخفيف قوائم الانتظار بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية وتنظيم اجراءات التحويل بينها تفي بإحتياجات المواطنين.

وكيل الوزارة أضاف أن الرعاية الصحية الأولية بالبلاد تشتمل علي العديد من الخدمات الصحية التي يتم تقديمها من مركز لآخر طبقا للمستوى الذي يتبع له مركز الرعاية الصحية الأولية والكثافة السكنية والمعايير الجغرافي وفقاً للتصنيفات وتقسيمات المتعارف عليها بالرعاية الصحية الأولية اضافة الى تقديم الأساس الجيد للبرامج الوطنية والعمل على تطويرها ومن خلال التحديث المستمر وتحسين مستوى الجودة والسلامة استنادا الى كون نقطه الاتصال الصحية الأولي بالجمهور.

وناقش المجتمعون القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة التي تنظم عمل القطاع الصحي داخل البلديات وآلية تنفيذها خلال عام 2019.

وكيل عام وزارة الصحة أكد خلال الاجتماع على ضرورة الفصل الإداري والمالي بين البلديات المستحدثة بقطاع الصحة وإنشاء وتفعيل معاهد تنمية القوي العاملة الطبية بها وبحث العقبات التي تعيق عمل المنشآت الطبية والتأكيد على أهمية التواصل بين المرافق الصحية ووزارة الصحة‪.‬