الإمارات العربية – أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن التحالف العربي مستعد لاستخدام القوة من أجل حث جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) على الالتزام باتفاق ستوكهولم.

وكتب قرقاش في سلسلة تغريدات على موقع “تويتر”، اليوم : “بعد زيادة كبيرة في عدد خروقات الحوثيين خلال الأيام الأخيرة، ضرب التحالف اليوم 10 معسكرات تدريب للحوثيين خارج محافظة الحديدة”.

وأكد أن “التحالف مستعد لاستخدام مزيد من القوة المركزة لحض الحوثيين على الالتزام باتفاق ستوكهولم”.

واتهم قرقاش الحوثيين بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة ألف مرة خلال الأسابيع الـ 6 منذ بدء وقف إطلاق النار بالحديدة، مشيرا إلى أن 71 عنصرا من القوات اليمنية قتلوا وأصيب 534 مسلحا بجروح خلال تلك الفترة.

كما اتهم الحوثيين بشن هجمات بالهاون على المطاحن والأسواق الشعبية خلال الأسبوع الماضي، وعدم الانسحاب من مدينة الحديدة والموانئ وعرقلة قوافل المساعدات من الخروج من الحديدة ومنع السفن من دخول الموانئ، ما يعتبر “إعاقة حقيقية لعملية السلام”، حسب قوله.

ودعا قرقاش المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين “لوقف الخروقات وتسهيل وصول قوافل المساعدات والمضي قدما بالانسحاب من مدينة الحديدة والموانئ، وفقا لما تم الاتفاق عليه”.

المصدر: RT