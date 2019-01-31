ليبيا – استهجن رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسي العريبي تصريحات مصطفي صنع الله رئيس مؤسسة النفط التابعة للحكومة الوفاق والتي أعرب من خلالها عن قلقه بشان العمليات العسكرية التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة في الجنوب .

وقال العريبي فى تصريح لـ المرصد ان حديث صنع الله حديث سلبي وكان ضد القوات المسلحة كما اتنقد تصريحات الأخير بخصوص مطالبته بنشر قوات حرس المنشآت النفطية التي تديرها مؤسسته بطرابلس لتأمين حقل الشرارة النفطي .

وحذر العريبي الشركات التابعة لشرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة بعدم التعامل مع صنع الله بسبب مواقفه الواضحه ضد القوات المسلحة التي تواصل حاليا عمليتها في المنطقة الجنوبية لتطهيرها من قوي الإرهاب والتخريب الذين قال بأنهم قد عاثوا في الوطن فساداً.

المرصد – متابعات