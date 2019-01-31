ليبيا – أكد المركز الوطني لمكافحة الامراض على إستمرار المسح الصحي لمراكز إيواء المهاجرين للأسبوع الثالث على التوالي.

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المركز الوطني لمكافحة الأمراض أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أن المسح الصحي يشرف عليه المركز بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة وكذلك بالتعاون مع الاطباء المختصين بمستشفى بئر الاسطى ميلاد للأمراض الجلدية والتناسلية.

وقام الفريق المكلف أمس الأربعاء بزيارة مركز ايواء عين زاره لإجراء المسح الصحي للمهاجرين على مرض الدرن ومرض الجذام وتصويرهم بالأشعة وإجراء اختبار حساسية الدرن لهم وكذلك أفراد الأمن والعاملين بمركز الايواء.