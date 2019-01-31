ليبيا – قال رئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة عبدالباسط الجبوع أمس الأربعاء إن الترتيبات المالية المقترحة من وزارة المالية والتي جرى تقديمها للمجلس الرئاسي وديوان المحاسبة والمصرف المركزي تبلغ حوالي 49.5 مليار دينار.

رئيس الهيئة الاستشارية بالديوان أشار في مداخلة له عبر برنامج “المؤشر “والذي يبث على قناة ليبيا الأحرار إلى أن مقترح الترتيبات المالية أعد وفق سعر صرف 1.4 دينار للدولار الواحد لمصروفات وإيرادات الحكومة وأن التحويلات الحكومية في إطار الموازنة ستجري على نفس السعر.

وأكد الجبوع أن بند المرتبات في مقترح الترتيبات المالية يصل إلى 27 مليار دينار دون حساب مرتبات الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الشرقية.

ودعم الجبوع صرف عوائد الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي في تخفيض الدين العام الذي تجاوز 110 مليار دينار وتأجيل الصرف على مشاريع التنمية إلى حين إعداد دراسات دقيقة وواضحة في وضع مستقر أكثر،وفق رأيه.

الجبوع بيّن أن استمرار الخلاف بين المصرف المركزي ووزارة المالية سيكون له الأثر السلبي على العام المالي القادم،منبها إلى ضرورة وجود خطط واضحة للترتيبات المالية.