ليبيا – أكدت مصادر عسكرية مسؤولة مساء اليوم الخميس سيطرة قوات الجيش على منطقة غدوة الواقعة إلى الجنوب من مدينة سبها فى منتصف الطريق الرابط بين الأخيرة وأم الأرانب .

وقال مصدر عسكري لـ المرصد أن القوات المسلحة تقدمت أولاً إلى ما تعرف ببوابة الـ 17المعروفة ببوابة الموت والواقعة إلى الجنوب من سبها وكانت تتمركز بها عناصر تشادية لاذت بالفرار .

وأضاف ذات المصدر بأن القوات المسلحة تقدمت إلى المنطقة دون أي خسائر أو مقاومة تُذكر حتى تمركزت فى مركز بلدة غدوة مؤكداً ترحيب الأهالي بطلائع القوات المسلحة .

وأشار إلى أن هذه البلدة كانت شبه معزولة عن عاصمة الجنوب سبها ، بسبب الجماعات الإجرامية المحلية والأجنبية التي كانت تقطع الطريق وتمارس القتل والخطف والحرابة .

يتبع …

المرصد – خاص