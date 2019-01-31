ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع رئيس لجنة ادارة صندوق التضامن الاجتماعي المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل الصندوق والجهات التابعة له.

اللقاء إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق خطة عمل الصندوق للعام الحالي والاجراءات المطلوب اعتمادها من المجلس الرئاسي في هذا الشأن .

ومن جهته، شدد معيتيق على ضرورة أن يقوم الصندوق بمهامه المنوطة به ومنها العناية بشريحة كبار السن ودور الرعاية وتقديم كافة الخدمات الضرورية لهم بالإضافة إلى العمل على تنمية إيرادات الصندوق بما يضمن تقليل الاعتماد على الخزانة العامة.

وأتفق المجتمعون على التنسيق مع المجلس الرئاسي وتقديم تقرير مفصل عن المشاكل التي يعاني منها الصندوق لاتخاذ مايلزم بشأنه.