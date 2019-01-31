ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان خلال كرر خلال لقاء أجرته معه قناة “ليبيا روحها الوطن” أنه يتشاور ويسأل ويستمع للأطراف الفاعله، متسائلاً إن كان سيستطيع سلامة ذكر هذه الأطراف الفاعلة لإنها هي من يعرقل الحل في ليبيا.

نصية أكد خلال تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” على أنه من حق كل الليبيين معرفة من هي الأطراف الفاعلة التي يتواصل ويتشاور ويستمع لها سلامة لمعرفة من المسؤول عن أزمة البلاد والفوضى التي تعيشها لتتحمل مسؤوليتها القانونية والتاريخية والأخلاقية.

وتابع مضيفاً:”من خلال حديث سلامة اتضح لنا أن من افشل المشروع الوطني لاعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات وإجراء الاستفتاء والوصول للإنتخابات هم الأطراف الفاعلة التي يتشاور ويستمع لها غسان نحن الآن نريد أن نعرف هذه الأطراف الفاعلة”.