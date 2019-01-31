ليبيا – أجرى وزير عدل الوفاق محمد لملوم أمس الأربعاء زيارة إلى إدارة الطب الشرعي التابع لمركز البحوث والخبرة القضائية وذلك مواكبةً من الوزارة لتطور الجريمة بشكل يتعسر معه إثباتها بالأدلة التقليدية ووقوفاً على عراقيل العمل بإدارة الطب الشرعي.

لملوم إجتمع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بالأطباء الشرعيين بالإدارة للإستماع لآرائهم حول كيفية تطوير الإدارة وكذلك العراقيل المواجهة لأداء مهامهم الطبية.

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وتمخض عن هذا الإجتماع تشكيل فريق قانوني لمراجعة قانون المسؤولية الطبية وأيضاً إعداد جدول حديث يتضمن الأقراص المخدرة حديثة الصنع لإحالتها لرئيس الحكومة لإستصدار قرار بشأن إدراجها ضمن العقاقير المحظورة وكذلك التنسيق لإعداد دورات تدريبية بالخارج خاصة بالأطباء في مجال البصمة الوراثية.

كما تجول الوزير بمرافق الإدارة ومعاملها وأقسامها لمتابعة سير العمل فشملت أقسام السموم والكيمياء والبصمة الوراثية وعلم الأمراض واستمع خلالها لشرح واف بواسطة عرض مرئي شمل إحصائيات العمل المنجز من قبل طاقم الإدارة.