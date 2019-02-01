ليبيا – رفضت إيطاليا الاعتراف بخوان غوايدو رئيساً لفنزويلا لأنها تعتبر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدولة أخرى غير ممكن.

نائب وزير الخارجية الإيطالي مانليو دي ستيفانو صرح بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قائلاً :” القصة شبيهة بقصة القذافي ملمحا إلى إمكانية تكرار السيناريو الليبي الرهيب ومذكرا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنتائج تلك الأحداث”.

وأضاف دي ستيفانو :”إيطاليا لا تعترف بغوايدو لأننا نعارض بشكل قاطع أن تحدد دولة ما بدعم من دول ثالثة السياسة الداخلية لدولة أخرى”، مشيراً إلى أن مبدأ عدم التدخل هذا تدعمه الأمم المتحدة.

وخلص دي ستيفانو القول إلى أن المهمة الرئيسية الأن هي تجنب الحرب وتكرار السيناريو الليبي الرهيب عندما تم الاطاحة بمعمر القذافي ، مضيفاً أنه من المستحيل أن تسمح إيطاليا بتكرار الأخطاء التي ارتكبها الغرب في ليبيا الآن في فنزويلا.