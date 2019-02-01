بيروت – أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، في بيان صحفي صدر اليوم، عن مسابقة لأفضل الصور حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وذكر البيان أن المنظمة تعقد تلك المسابقة لتشجيع المصورين الهواة والمحترفين على تجسيد واقع التنمية المستدامة في البلدان العربية من خلال صورهم، حيث تشارك مراكز الأمم المتحدة للإعلام في المنطقة العربية في تنظيم هذه المسابقة.

وأضافت “الإسكوا” أيضا، أن أسماء الفائزين بالمسابقة سوف تعلن في البلدان العربية، وستشكل المجموعة الغنية من الصور “مخزونا فريدا من نوعه لصور ستكون متاحة لمستخدمي وزائري البوابة الإلكترونية حول التنمية المستدامة، والتي تعمل الإسكوا على إنشائها حاليا، ويتوقع إطلاقها في ربيع 2019” بحسب البيان.

ويتوقع منظمو المسابقة أن يفكر المتسابقون في التنمية من خلال عدساتهم ومن منظور خصوصية المنطقة العربية، على أن تنقل الصور سرديات، يمكن تقديمها بشكل صحفي، أو بطريقة تجريدية على نحو يعكس أفكار المصوّرين ورؤاهم.

كما أعلن البيان عن الأسئلة التي يتعيّن على المتسابقين طرحها على أنفسهم لكي تتسق الأعمال وسياق المسابقة، وكذلك عن الموعد النهائي لتقديم الصور، والذي يحل في 28 فبراير 2019.

المصدر: الموقع الرسمي للإسكوا