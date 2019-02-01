ليبيا – كشف رئيس وفد أعيان ومشايخ بني وليد الشيخ محمد البرغوثي عن ترتيبات لملتقى مشائخ وأعيان القبائل خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة التحضيرية تعكف على التشاور لتحديد مكان وزمان الملتقى الذي يهدف إلى طرح مصالحة عامة في البلاد.

البرغوثي أكد في تصريحات خاصة لـبوابة “العين الإخبارية” أن خطوة المصالحة بين طرابلس وترهونة التي رعتها قبائل بني وليد يمكن البناء عليها مستقبلا لأن المعركة في ليبيا يقودها بعض أصحاب المناصب من خلف الستار.

وأشار إلى أن المصالحة بين ترهونة وطرابلس كانت دليلا واضحاً لقدرة القبائل الليبية على قيادة المصالحة العامة إذا ما توفرت لها السبل الكفيلة لتحقيق أفكارها على أرض الواقع، مؤكداً أن القبائل الليبية قادرة على توفير الوقت والجهد على بعثة الأمم المتحدة إذا ما احترمت بنية النسيج الاجتماعي الليبي وأعرافه في الصلح وجبر الضرر.

وأوضح أن الدور القبلي بدأ يعود للمشهد الليبي من جديد لوقف نزيف الدماء والدليل على ذلك ما قام به وفد مجلس أعيان مدينة بني وليد بعد أن انهار وقف إطلاق النار الذي أشرفت عليه البعثة الأممية وعدد 7 سفراء لدول كبرى ونجح في إيقاف الحرب بين مليشيات طرابلس واللواء السابع من ترهونة التي اندلعت مؤخرا.

البرغوثي لفت إلى أن ما تحتاجه القبائل الليبية للقيام بالمصالحات الوطنية الشاملة هو حل المليشيات ورفع الحظر عن تسليح الجيش وتنظيم انتخابات رئاسية عامة ومباشرة وتشكيل حكومة موحدة تقدم الخدمات الضرورية وتجهز لإجراء الانتخابات بشكل عاجل.

وأكد البرغوثي أن قبيلة ورفلة تحركت لإقرار مصالحة بين قبيلة القذاذفة من ناحية وقبيلة أولاد سليمان من ناحية أخرى، مشيراً إلى تخريب بعض العناصر المسلحة للاتفاق وأن قبائل بني وليد لا تمانع من تكرار التجربة شريطة توقيع الطرفين على توفير الحماية اللازمة لأعيان بني وليد واحترام نتائج الصلح.

رئيس وفد أعيان ومشايخ بني وليد رحب بخطوة دخول الجيش إلى جنوب البلاد لتحريره من الإرهابيين، مؤكداً حاجة الدولة للجيش والشرطة في كل مدينة ليبية .

المرصد – متابعات