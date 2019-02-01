ليبيا – صرح مسؤول مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة طارق الخراز اليوم الجمعة بأن وزارة الداخلية بدأت في تأمين مدينة سبها خلال خطة أمنية محكمة بعد العمليات العسكرية الذي يقودها الجيش لمحاربة الإرهاب والعصابات الإجرامية بالمنطقة الجنوبية.

الخراز أشار في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك “الروسية إلى أن وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وضع خطة أمنية لدراسة مشروع البوابات على الحدود الإدارية ومنظومة الكاميرات بمداخل ومخارج المدينة.

وقال الخراز:”بعد العمليات العسكرية في مدينة سبها الذي يقودها الجيش لزم على وزارة الداخلية القيام بدورها في تأمين مدينة سبها والتي كانت ضحية لجريمة منظمة فيما يتعلق بشق الجنائي ولأخرى أمنية وهي الجماعة التكفيرية من تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابي”.

ولفت مسؤول مكتب الإعلام الأمني إلى أنه كان لوزير الداخلية إبراهيم بوشناف زيارة خلال اليومين الماضيين لمدينة سبها من أجل ترتيب الأمور الأمنية حيث قام بزيارة لمديرية الأمن للوقوف على إحتياجاتها فيما يتعلق بالبنية التحتية للمراكز الأمنية والأقسام ووضع خطط أمنية محكمة مثل ما حدث في مدينتي بنغازي ودرنة،مشدداً على أنه تمت دراسة مشروع البوابات على الحدود الإدارية في سبها بالإضافة إلى إنشاء منظومة الكاميرات بتلك المناطق حيث طالب وزير الداخلية باتخاذ ما يلزم حيال المتخاذلين.