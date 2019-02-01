ليبيا – أكد الناطق باسم اللواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة المنذر الخرطوش اليوم الجمعة على أن قوة تابعة لمسلحي المعارضة التشادية حاولت فجر اليوم التقدم من منطقة تراغن إلى مواقع القوات المسلحة في بلدة غدوة جنوب سبها .

الخرطوش كشف عن وقوع إشتباكات عنيفة بين وحدات القوات المسلحة والمعارضة التشادية ، مبيناً بأن وحدات الجيش تمكنت من صد الهجوم والحاق خسائر فادحة في صفوف العدو الاجنبي .

وقال الناطق باسم اللواء 73 بأن الاشتباكات أسفرت عن سقوط شهيد تابع للسرية 309 طبرق وهو “جبريل عقيلة البوري” وجريح آخر وهو “صفي الدين الدراوي” .

وأكد الخرطوش على أن وحدات الجيش في منطقة غدوة تستعد للمرحلة الثانية بعد النجاح في صد هذا الهجوم وأن التفاصيل ستنقل لاحقاً عبر شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة.