الصين – اتجه اليوان صوب أكبر هبوط يومي في أكثر من خمسة أشهر في التعاملات الخارجية يوم الجمعة بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين أضرت بالمعنويات وضغطت على الدولار الأسترالي.

وتصدرت المخاوف بشأن النمو العالمي المشهد من جديد بفعل بيانات سيئة حول المصانع في الصين سيكون من شأنها على الأرجح أن تفيد عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني.

وكان الدولار الأسترالي، الذي يعد مقياسا لمخاطر الصين، الخاسر الأساسي بهبوط بلغت نسبته واحدا بالمئة‭‭ ‬‬إلى 0.7237 دولار أمريكي، بينما تتجه العملة الأمريكية إلى اختتام الأسبوع على هبوط بخسارة يومية 0.6 بالمئة مقابل سلة عملات كبرى.

واستقر اليورو عند 1.1446 دولار بعدما هبط 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة. كما استقر الجنيه الاسترليني أيضا عند 1.3109 دولار.

رويترز