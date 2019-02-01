العراق – وافقت الحكومة العراقية اليوم الجمعة على تمديد إعفاء 371 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية، بعد إعفاء هذه المواد للمرة الأولى عام 2017.

وورد في تعميم صادر عن وزارة المالية العراقية: “استثناء قائمة المنتجات الأردنية المقدمة من وزارة الصناعة والمعادن من قرار مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2016”.

ووقع العراق والأردن مؤخرا عددا من الاتفاقات شملت التبادل التجاري وإلغاء الرسوم الجمركية، إضافة لإنشاء منطقة تجارية حرة قرب الحدود بين البلدين، وإعادة إحياء مشروع قديم لمد أنبوب لضخ النفط من جنوب العراق إلى ميناء العقبة الأردني.

المصدر: RT