ليبيا – توجه عميد بلدية سبها حامد الخيالي ومدير مكتب الخدمات الصحية عبد الجليل خضري اليوم الجمعة إلى المركز الطبي سبها في إعلان لحالة الطوارئ بالمدينة بعد وصول مصابين من القوات المسلحة إلى المركز.

البلدية أكدت بحسب مكتبها الإعلامي استشهاد 4 في بلدة غدوة من الجنود التابعين للكتيبة 128 بعد عملية التفاف قامت بها قوات المعارضة التشادية في المنطقة حيث تصدت قوات الجيش لها بقوة وحسم.

ومن جهته، قال مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عبد الجليل خضري إن الإدارة أرسلت امتدادات صحية لمنطقة غدوة وتم الإعلان عن ضرورة التوجه لمصرف الدم بالمركز الطبي سبها من أجل التبرع بالدم .

وتابع خضري :”نحن متواجدون هنا لتقديم الدعم في الجانب الصحي رفقة عميد بلدية سبها ومدير المركز الطبي سبها وعدد من الإدارات الأخرى والمواطنين”.