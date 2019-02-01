الصين – وافقت الصين خلال محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، على زيادة وارداتها من السلع الأمريكية وتوسيع التعاون في مجال حماية الملكيّة الفكريّة، بحسبما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة.

ونقلت الوكالة الجمعة عن بيان للوفد الصيني، أن “الجانبين يعلقان أهمية كبيرة على مسائل حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، وقد اتفقا على تعزيز التعاون”.

كما وافقت بكين أيضا في محادثات الأربعاء والخميس، على زيادة الواردات من “المنتجات الزراعية الأمريكية ومنتجات الطاقة والسلع الصناعية”.

وأضاف البيان أن الجانبين أجريا محادثات “صادقة ودقيقة ومثمرة”.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن “تقدما هائلا” تحقق في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، اللتين تسعيان للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب التجارية بينهما.

المصدر: وكالات