ليبيا – بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري أمس الخميس مع عدد من المستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية سبل التعاون المشترك وإمكانية إقامة مشاريع إستثمارية في مختلف المجالات الإقتصادية.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي تقديم المساعدة للبلدية في المجالات الإنسانية المختلفة وخاصة معدات كشف الألغام والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف.

واتفق المجتمعون على عقد لقاء مشترك ما بين رجال الأعمال من الجانب الليبيي والأمريكي في مدينة بنغازي وغُرف التجارة والصناعة والزراعة المشتركة من الطرفين على أن يتم وضع رجال الأعمال من الولايات المتحدة في صورة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.