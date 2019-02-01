إسبانيا – يستعير نادي ريال بيتيس، اللاعب البرازيلي إيمرسون المنتقل من أتلتيكو مينييرو إلى برشلونة بينما سيعير لاعبه الجزائري رياض بودبوز إلى سلتافيغو بحسب ما أعلنت الأندية المعنية امس.

وأعلن برشلونة حامل اللقب ومتصدر ترتيب الليغا، في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية في أوروبا، عن تعاقده مع الشاب إيمرسون (20 عاما) مقابل 12 مليون يورو، وأنه وقع معه عقدا حتى نهاية موسم 2023-2024.

من جهته، أكد ريال بيتيس أنه سيستعير اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي، وسط تقارير صحفية إسبانية عن أن الناديين تقاسما كلفة صفقة الانتقال.

وقال النادي الكتالوني في بيانه “توصل برشلونة وأتلتيكو مينييرو إلى اتفاق على انتقال إيمرسون الذي سينضم إلى النادي الكتالوني في الأول من يوليو 2019”.

في المقابل، قال بيتيس في بيان إنه “توصل إلى اتفاق مع أتليتكو مينييرو لانتقال إيمرسون. البرازيلي الشاب سيلعب مع النادي حتى نهاية الموسم”.

وخاض الظهير الأيمن موسما واحدا مع الفريق البرازيلي، وأشار برشلونة إلى أنه “يقارن في البرازيل باللاعب السابق لبرشلونة داني ألفيش”.

في المقابل، أعلن بيتيس وسلتا فيغو انتقال بودبوز من الأول إلى الثاني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأوضح سلتافيغو أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما “يصل إلى فيغو مع خيار الشراء” بعد نهاية فترة الإعارة، في خطوة أشارت صحيفة “ماركا” الرياضية إلى أنها ستكلف الفريق نحو ثمانية ملايين يورو.

ويدافع الدولي الجزائري عن ألوان بيتيس منذ العام 2017 بعد انتقاله إلى صفوفه قادماً من مونبلييه الفرنسي مقابل سبعة ملايين يورو.

وخاض بودبوز 12 مباراة فقط مع بيتيس هذا الموسم.

المصدر: أ ف ب