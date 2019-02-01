روسيا – يجري التحقيق في الوقت الراهن، مع متورط جديد في القضية الجنائية المتعلقة بسرقة الغاز الطبيعي من شركة “غازبروم”، بقيمة 30 مليار روبل.

وذكرت لجنة التحقيق في روسيا، أن المتهم الجديد، هو مدير عام الشركة المساهمة “يسينتوكي غازبروم”، آلان كياتوف.

وقالت اللجنة، إنها ستطلب من المحكمة، السماح بحبس المتهم الجديد السادس، على ذمة التحقيق.

من جانبه، أفاد مصدر في محكمة منطقة باسماني بموسكو، بأن المحكمة تلقت طلبا من التحقيق للسماح بسجن المواطن، آلان كياتوف.

وفي يوم الخميس، سمحت نفس المحكمة بسجن، لفترة تمتد حتى 30 مارس المقبل، كلا من مدير عام شركة “غازبروم ستافروبل”، إيغور ترافينوف، ونائب مدير شركة “غازبروم ستافروبل”، نيقولاي رومانوف ، ومدير فرع شركة “غازبروم ستافروبل” في مدينة مينيرالني فودي، غوزر خاشوكاييف، وكذلك رسلان ارشوكوف عم المتهم الرئيسي في القضية السيناتور رؤوف ارشوكوف.

المصدر: تاس