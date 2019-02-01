انجلترا – أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن فريقه يثق في قدرات لاعبه الفرنسي أنتوني مارسيال، الذي جدد عقده حتى عام 2024.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس “مارسيال لاعب رائع ويركز دائمًا في حسم معظم الفرص بشكل دقيق”.

وتابع “مارسيال بحاجة إلى الحصول على المزيد من الفرص، هو وراشفورد يسجلان أهدافًا من طراز عالمي”.

وأوضح سولسكاير “هما يحتاجان إلى تسجيل أهداف إضافية من خلال قطع المسافات الطويلة، المنافسة بين مارسيال وراشفورد ستخلق علاقة جيدة بينهما، لأنهما يستطيعان اللعب سويًا لفترة طويلة”.

وعن مواجهة ليستر سيتي، الأحد المقبل في إطار البريميرليج، علق المدرب “أعلم جيدًا نقاط القوة والضعف للشياطين الحمر، بعد مرور 6 أسابيع على تولي مهمة تدريبه”.

ونوه “لقد تخطينا معظم التحديات، الخط الخلفي سيجعلنا نرتقي لمرتبة أعلى، ربما ندخل المربع الذهبي في البريميرليج بشكل أسرع مما توقعنا”.

وقال سولسكاير “بول بوجبا ومارسيال جاهزان للمشاركة في لقاء ليستر، بعد شكوى الثنائي من بعض الآلام خلال الفترة الماضية”.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال رابع الترتيب.

المصدر : كووورة