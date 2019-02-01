ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بياناً لها اليوم الجمعة إنفصال دوائر جهد 220 ك.ف سبها كم 18 وتراغن رقم “1,2”بسبب تعرضها لإصابات مباشرة نتيجة الاشتباكات المسلحة بالمنطقة الممتدة بين غدوة وتراغن بالمنطقة الجنوبية.

الشركة أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أن إنفصال دوائر الجهد أدى إلى فقد التغذية عن محطة تراغن وانقطاع الكهرباء بالكامل عن جميع محطات 66 ك.ف المتغذية من محطة تراغن 220 ك.ف ما سبب في انقطاع الكهرباء عن المناطق التالية :”تراغن، مرزق، جيزاو، فنقل، حجيل، أدليم، وادي عتبة، حميرة، أم الأرانب، زويلة، تمسة، مجدول، القطرون، تجرهي، الويغ”.

ولفتت شركة الكهرباءإلى أن فرق الصيانة جاهزة لإجراء أعمال الصيانة حالما تتوفر الظروف الأمنية.