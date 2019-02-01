إسبانيا – أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، عن مواجهة من العيار الثقيل بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة.

أما النصف النهائي الآخر فسيواجه ريال بيتيس فالنسيا، في موقعة متكافئة بين الطرفين.

وتقام مباراتا الذهاب لنصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، فيما تلعب مباراتا الإياب يوم 27 فبراير.

وسيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع وجبة كروية “دسمة”، حيث ستقام مباراتا الكلاسيكو خلال 4 أيام، وهما لقاء الإياب لنصف نهائي الكأس، ثم مواجهة الدور الثاني في الليغا يوم 2 مارس المقبل.

المصدر: وكالات