الولايات المتحدة – ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 900 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 25 يناير / كانون الثاني الجاري.

وجاء في بيانات صادرة، امس، عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن صافي مخزونات الولايات المتحدة (باستثناء الموجودة في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط)، بلغ 445.9 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تزيد بنسبة 7 بالمائة تقريبا عن متوسط ​​السنوات الخمس لهذا الوقت من العام.

وبلغ متوسط ​​مدخلات مصافي النفط الخام في الولايات المتحدة 16.5 مليون برميل يوميا، الأسبوع الماضي، متراجعا بنحو 586 ألف برميل يوميا عن متوسط ​​الأسبوع السابق له.

والأسبوع الماضي، عملت المصافي بنسبة 90.1 بالمائة من طاقتها التشغيلية.

وارتفع إنتاج البنزين بمتوسط ​​9.9 ملايين برميل يوميا.

وبلغ متوسط ​​واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 7.1 ملايين برميل في اليوم الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 1.108 مليون برميل في اليوم عن الأسبوع السابق له.