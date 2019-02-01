ليبيا – أكدت مصادر عسكرية رفيعة المستوى من غرفة عمليات الجنوب إستاباب الوضع فى بلدة غدوة جنوبي سبها بعد إشتباكات دامية مع فلول المعارضة التشادية فقدت فيها قوات الجيش 2 من عناصرها .

وكشف مصدر رفيع من الغرفة فى حديث لـ المرصد ظهر اليوم الجمعة بأن معلومات إستخباراتية موثوقة وعمليات رصد محكمة ، أثبتت بأن القائد العام للمعارضة التشادية العقيد المدعو محمد حكيمي يقود المعركة بنفسه فى تلك المنطقة .

وأكدت ذات المصادر بأن حكيمي المطلوب لمكتب النائب العام الليبي فى طرابلس ، يتواجد على رأس قوة هي اللي هاجمت قوات الجيش اليوم فى بلدة غدوة الواقعة على بعد 60 كم إلى الجنوب منها .

وأضافت بأن حكيمي يتخذ من بلدة أم الأرانب مركزاً لعملياته مرجحة بأن محاولته إستعادة منطقة غدوة كانت محاولة يائسة لقطع الطريق على قوات الجيش ومنعها من التقدم نحو البلدة الأخرى حيث يتمركز مع مرتزقته .

وكان مكتب النائب العام قد أصدر فى 3 يناير المنصرم أوامر قبض على عدد من قيادات المتمردين التشاديين كان من بينهم محمد حكيمي المتهم بالمشاركة فى عدة هجمات ومعارك رفقة مليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي وبقايا قوات جضران الذي أُدرج بدوره على ذات القائمة .

ويعد حكيمي من أشرس القيادات التشادية المتمردة وأكثرها إرتزاقاً مع كل من يستطيع أن يدفع له المال بما فى ذلك تنظيم القاعدة ، كما أنه الذراع اليمنى للقيادي فى المعارضة التشادية المقيم فى الدوحة ” تيمان أرديمي ” والذي أدرجه النائب العام أيضاً على قائمته الخاصة للمطلوبين التشاديين فى ليبيا .

وفى الأثناء توعدت القيادة العامة مختلف الفصائل التشادية المتمردة فى جنوب ليبيا بالقصاص منها وبأشد الطرق متوعدة إياها إما بالرحيل عن البلاد أو الدفن فيها ، وسط ترقب لمعركة ستكون من أشد المعارك ضد هذه الفصائل فى بلدة أم الأرانب وخاصة مشروع العمارات الصينية حيث يتمركز هؤلاء بالمئات رفقة عائلاتهم .

المرصد – خاص