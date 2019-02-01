إسبانيا – تجرى بعد قليل اليوم الجمعة قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ومن المتوقع أن تسفر عن لقاءات مثيرة.

وستجري القرعة في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة بين الأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائي، وهي ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وبيتيس.

وستقام مباريات الذهاب لنصف النهائي في 6 فبراير الحالي، فيما تم تحديد الـ27 من الشهر موعدا للقاءات الإياب، إذ يفصل بين المباراتين 20 يوما بسبب تزامن مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي خلال هذه الفترة.

ومن المتوقع أن تسفر القرعة عن كلاسيكو بين قطبي إسبانيا الفريق الكتالوني ونظيره الملكي، ليكون عشاق الكرة على موعد مع الإثارة الكروية، حيث ستقام مباراتا كلاسيكو بفارق 4 أيام فقط، وهما مواجهة الإياب لنصف نهائي الكأس في 27 فبراير، ومباراة الدور الثاني في الليغا في 2 مارس المقبل.

وستكون المباراة أكثر قوة ومنافسة من كلاسيكو الذهاب في الليغا الذي فاز به البلوغرانا بنتيجة 5-1، في أكتوبر الماضي.

وحقق ريال مدريد لقب الدوري آخر مرتين له ضد الغريم التقليدي برشلونة في نهائي موسمي 2010-2011 و2013-2014.

المصدر:sportskeeda