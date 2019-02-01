إسرائيل – افاد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت، إنه لا يوجد ما يمنعه من نشر قراره بشأن اتهامات الفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو قبل موعد الانتخابات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مندلبليت وجه رسالة بهذا الشأن إلى وكلاء الدفاع عن نتنياهو، اليوم الجمعة.

وأضافت إن مندلبليت أشار إلى أنه “لا مانع لنشر قراره بشأن تقديم لائحة اتهام ضد موكلهم قبل الانتخابات”.

وتابعت” أوضح مندلبليت أن تقديم لائحة الاتهام يتوقف على نتائج جلسة الاستماع التي ستجرى لنتنياهو”.

وأشارت إلى أن مندلبليت لفت إلى أن” تأخير نشر القرار بشان ملفات نتنياهو في حال الانتهاء من الإمعان فيها سيمس بمبدأ المساواة أمام القانون وبمبدأ حق الجمهور في إحاطته علما بقرارات مهمة من هذا القبيل”.

وستجري الانتخابات الإسرائيلية العامة في التاسع من إبريل / نيسان المقبل.

وقالت وسائل إعلام عبرية، في الأسابيع الماضية أن المستشار القانوني للحكومة ينوي نشر قراره خلال فبراير / شباط الجاري.

ولكن نتنياهو اتهم “المستشار القانوني للحكومة بالرضوخ لضغوط اليسار ووسائل الإعلام”.

وسبق للشرطة أن أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الفساد.