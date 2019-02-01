نيمار ينفجر غضباً على صحفي سأله عن برشلونة

نيمار ينفجر غضباً على صحفي سأله عن برشلونة

إسبانيا – انفجر البرازيلي نيمار دا سيلفا غاضبًا، من سؤال أحد الصحفيين لحظة وصوله إلى مطار برشلونة.

لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي توجه إلى المدينة الكتالونية، من أجل إجراء فحوصات طبية، لمعاناته من إصابة في المشط الخامس للقدم.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية مقطع فيديو لحظة وصول نيمار للمطار، وسأله أحد الصحفيين عن العودة لفريقه السابق برشلونة.

ورد نيمار منفعلاً: “لا تعبث معي”، وواصل سيره مستندًا على عكازات.

ويعاني نيمار من إصابة في المشط الخامس للقدم ومتوقع غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى 10 أسابيع، وفقًا لبيان صدر عن ناديه باريس سان جيرمان.

يذكر أن نيمار رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017 وانتقل لبي إس جي مقابل 222 مليون يورو.