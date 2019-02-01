الولايات المتحدة – دعا ممثل وزارة الخارجية الأمريكية الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيغان سلطات كوريا الشمالية، إلى تقديم إقرار تام حول برامجها النووية والصاروخية.

وقال: “قبل أن تصبح عملية نزع السلاح النووي نهائية، يجب أن نحصل على صورة دقيقة للحجم الكامل لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الكورية الشمالية”.

وأشار إلى أنه وقبيل اللقاء الثاني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ستعقد مباحثات عمل ليتم خلالها وضع وصياغة “خارطة طريق” للمحادثات.

وأضاف: “يجب أن نتوصل إلى اتفاق بشأن وصول الخبراء وآليات مراقبة المرافق الرئيسية وفقا للمعايير الدولية وضمان إزالة أو تدمير أسلحة الدمار الشامل في الوقت المناسب”.

وأكد وجود خطة احتياطية لدى بلاده لتستخدم في حال فشل المباحثات، ولكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة بعد انتهاء إزالة السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، للعمل مع الدول الأخرى بهدف زيادة الاستثمارات وتحسين البنى التحتية لكوريا الشمالية.

وشدد بيغان على أن بلاده غير معنية في تغيير النظام في كوريا الشمالية، ولا تنوي اقتحام أراضيها.

المصدر: إنترفاكس