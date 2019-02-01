فلسطين – أعلن مسؤول أمريكي اليوم الجمعة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع المساعدات المقدمة لقطاع غزة والضفة الغربية.

وقال: “علّقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وأضاف المسؤول: بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، قمنا بتعليق بعض المشاريع والبرامج الممولة في الضفة الغربية وغزة، في إشارة منه إلى التشريع الأمريكي الذي سيسري اليوم الجمعة “لمكافحة الإرهاب”، مضيفا أنهم لا يتخذون حاليا خطوات لإغلاق بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل نهائي.

من جهته قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس الخميس حسب موقع “عرب 48″، إن المساعدات الأمريكية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف ابتداء من يوم الجمعة بناء على طلب القيادة الفلسطينية، ولتجنب دعاوى قضائية بدعم الإرهاب.

وأشار عريقات إلى أن رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله كان قد أرسل رسالة إلى الخارجية الأمريكية طلب فيها إنهاء التمويل في أواخر يناير، خشية التعرض لدعاوى قضائية بموجب قانون جديد أقره الكونغرس نهاية العام الماضي لمكافحة الإرهاب، يعرف اختصارا باسم “أتكا”، وسيدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

وأضاف عريقات أن القانون الأمريكي الجديد ينص على أن أي حكومة تتلقى التمويل الأمريكي، ستكون خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية، مشيرا إلى أن الأمريكيين قد اتخذوا قرارهم “لكننا سنواصل المشاركة في مكافحة الإرهاب في المنطقة”.

وتابع أن وقف المساعدات الأمريكية للأجهزة الأمنية الفلسطينية لن يؤثر على عمل هذه الأجهزة خلال 2019.

وأشار إلى أنه سيتم اليوم إغلاق جميع مكاتب ومؤسسات ومشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID المفتوحة منذ 1967، وسيتم ترحيل مئات العاملين والموظفين الفلسطينيين، كما تم وقف جميع المنح الدراسية التي حصل عليها طلاب فلسطينيون.

ويشمل وقف المساعدات الأمريكية وقف المساعدات لـ10 منظمات مدنية تدفع باتجاه الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بينها Kids4Peace و”منتدى العائلات الثكلى”.

المصدر: وكالات